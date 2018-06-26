Более 800 обращений к медикам поступило от болельщиков в Ростове на ЧМ



Более 800 человек обратились к врачам на «Ростов Арене» и в фан-зоне во время ЧМ в донской столице. Об этом рассказала министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская.



По ее словам, все обращения граждан были связаны с незначительными жалобами: головная боль, порезы. Около 10 человек были госпитализированы, пятеро из них - иностранные болельщики. Быковская отметила, что практически все госпитализированные уже выписаны из медучреждений.



Примечательно, что у врачей не возникло языкового барьера, люди получили квалифицированную помощь. На сегодняшний день на стадионе работают около 12 медпунктов. Рядом находятся волонтеры со знанием английского, испанского и французского языков. Кроме того, практически все врачи, задействованные на ЧМ, владеют английским и немецким языками.