Более 8 миллионов рублей выделят на озеленение Октябрьского района Ростова



Более 8 миллионов рублей выделят на озеленение Октябрьского района Ростова. На сайте госзакупок управление благоустройства Октябрьского района опубликовало соответствующую заявку. Согласно документам озеленение финансируется из городского бюджета. Максимальная цена контракта составляет 8 258 579 рублей.



Выделенные средства будут потрачены на содержание скверов Оганова, Комсомольского и Чуковского и на высадку цветов и деревьев. Кусты роз, клены, липы и красные рябины появятся на улицах Таганрогской, Ленина, Вавилова-Королева, 2-й Пятилетки и площади Комсомольской.



Заявки на участие в конкурсе принимаются до 13 октября. Победителя объявят 16 октября.