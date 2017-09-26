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Более 8 миллионов рублей выделят на озеленение Октябрьского района Ростова

Более 8 миллионов рублей выделят на озеленение Октябрьского района Ростова
Более 8 миллионов рублей выделят на озеленение Октябрьского района Ростова. На сайте госзакупок управление благоустройства Октябрьского района опубликовало соответствующую заявку. Согласно документам озеленение финансируется из городского бюджета. Максимальная цена контракта составляет 8 258 579 рублей.

Выделенные средства будут потрачены на содержание скверов Оганова, Комсомольского и Чуковского и на высадку цветов и деревьев. Кусты роз, клены, липы и красные рябины появятся на улицах Таганрогской, Ленина, Вавилова-Королева, 2-й Пятилетки и площади Комсомольской.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 13 октября. Победителя объявят 16 октября.

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