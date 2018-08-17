Более 600 добровольцев вместе с пограничниками охраняют российские рубежи





В этом году исполняется 25 лет становления русско-украинской границы, которая проходит вдоль территории Ростовской области. На сегодняшний день ее протяженность составляет более 660 километров.



Заместитель губернатора Ростовской области Вадим Артемов посетил пограничную заставу на русско-украинской границе.



- Охрану границы осуществляет пограничное управление ФСБ России по области. Учитывая, что эта задача государственная, в этой работе участвуют и органы исполнительной власти. При правительстве области был создан Совет по осуществлению приграничной политики. Он отвечает за взаимодействие между погрануправлением, правительством Ростовской области, органами местного самоуправления и гражданами. Более 600 добровольцев вместе с пограничниками охраняют российские рубежи, - прокомментировал Вадим Артемов.



Сегодня в 11 муниципальных образованиях, которые примыкают к границе, создано 65 народных дружин и 10 казачьих. В этом году порядка 10 процентов правонарушений, которые произошли на русско-украинской границе, были выявлены и ликвидированы совместно с дружинами.







Как отметил Вадим Артемов, основными задачами являются наблюдение за отдельными участками границы, контроль за деятельностью и соблюдением пограничного режима и выявление нарушителей.



Основными товарами, которые незаконно перевозят через русско-украинскую границу, являются табачные изделия, грецкий орех и продукты питания. В первом полугодии народные дружины задержали контрабанду на сумму 12 миллионов рублей.



В ходе совещания с докладом выступил глава администрации Неклиновского района Василий Даниленко:



- На территории района в целях реализации Федерального закона «Об участии граждан в охране общественного порядка» для оказания помощи полиции в охране общественного порядка в каждом из 18 сельских поселений Неклиновского района созданы народные дружины. В их состав входят 132 дружинника и 16 казаков.



Лучшие народные дружинники и казаки были награждены почетными грамотами за хорошую службу.



На пограничной заставе Вадиму Артемову продемонстрировали новое военное оборудование, при помощи которого производится контроль за российскими рубежами. Заместитель губернатора также присутствовал на казачьем разводе, проверил вооружение и техническое обеспечение заставы и осмотрел вольеры для собак, которые помогают пограничникам контролировать границу.