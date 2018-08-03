Более 200 ростовчан вышли на митинг за парк в Александровской роще



В воскресенье, 5 августа, сотни ростовчан вышли на санкционированный митинг в Пролетарском районе. Активисты требовали благоустроить Александровскую рощу и превратить ее в парк. Среди участников собрания были не только местные жители, но и представители общественных организаций, а так же спортсмены.



Роща занимает площадь в 18 гектар, и ранее принадлежала лесопитомнику. В годы «перестройки» хозяйство развалилось, территория пришла в запустение. Погибли сотни растений, а некогда зеленых участках появились свалки. Привести бывший питомник в порядок хотели еще в 2012 году. Однако работы завершились укладкой плитки на небольшом участке.



Наведение чистоты и порядка в роще пало на плечи местных жителей. Которые следят за поддержанием порядка в любимом горожанами месте. Пока это место остается единственным зеленым участком. И местные жители с болью наблюдают, как роща превращается в свалку.



Именно поэтому и был организован митинг: чтобы донести всю проблему до администрации. Высказать свое мнение и предложить возможные пути выхода из мусорного тупика предложили неравнодушные жители окрестных домов. Они хотят получить парк, где смогут гулять, проводить досуг и даже заниматься спортом. Пока тут лишь заросшие неосвещенные дорожки без лавочек.



Во время митинга активисты собрали подписи, составили петицию.