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Более 1 500 литров фальсифицированного алкоголя изъято на Дону

Более 1 500 литров фальсифицированного алкоголя изъято на Дону

В Сальском районе Ростовской области транспортные полицейские изъяли более 1 500 литров фальсифицированного алкоголя.

Производством и реализацией алкогольной продукции, маркированной чужими товарными знаками, занимался 58-летний местный житель. Во время проверочных закупок он на 20 тысяч рублей продал более 40 литров самодельного спиртного под видом известных брендов.
- В доме подозреваемого, а также на территории двух гаражных кооперативов обнаружено и изъято 130 ящиков с различной алкогольной продукцией, среди которой - более двадцати наименований марок известных производителей, - рассказали в пресс-службе управления на транспорте МВД России по СКО. - Помимо так называемого «элитного» алкоголя, сотрудники полиции в нескольких ящиках обнаружили суррогат, который разливался в бутылки из-под пива и лимонада или просто в пластиковые емкости.

Также в одном из гаражей оперативники нашли более 180 литров спирта в различных емкостях, этикетки, акцизные марки, крышки, ручную машинку для закатывания металлических пробок. Всего было изъято более 1 500 литров различной спиртосодержащей продукции.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)».

Образцы изъятого алкоголя направлены на экспертизу.

Более 1 500 литров фальсифицированного алкоголя изъято на ДонуБолее 1 500 литров фальсифицированного алкоголя изъято на ДонуБолее 1 500 литров фальсифицированного алкоголя изъято на ДонуБолее 1 500 литров фальсифицированного алкоголя изъято на ДонуБолее 1 500 литров фальсифицированного алкоголя изъято на Дону

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