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Более 15 тысяч донских выпускников пишут ЕГЭ по русскому языку

Более 15 тысяч донских выпускников пишут ЕГЭ по русскому языку

Более 15 тысяч донских выпускников 9 июня сдают единый государственный экзамен по русскому языку. В области работают 115 пунктов проведения экзамена. Экзамен начался в 10 часов утра. Итоговое испытание по русскому языку является одним из обязательных для получения школьного аттестата.

На ЕГЭ по русскому языку отводится 3 часа 30 минут. Экзаменационная работа состоит из двух частей, включающих 25 заданий. Для того чтобы получить аттестат о среднем общем образовании, выпускникам нужно набрать хотя бы 24 балла, а для поступления в вуз требуется минимум 36. Данный порог установлен Рособрнадзором.

Напомним, выпускники Ростовской области уже сдали ЕГЭ по географии, информатике, математике, обществознанию, физике и литературе. Первые результаты станут известны не ранее 14 июня.

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