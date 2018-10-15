Боец спецназа сделал предложение своей девушке во время показательных выступлений в Ростове



Во время выступлений бригады специального назначения один из военнослужащих сделал предложение своей девушке. Необычное предложение руки и сердца состоялось 19 октября возле стадиона «Ростов Арена».



На мероприятии, посвященном дню призывника, проходили показательные выступления бойцов спецназа. Во время представления молодые люди иногда приглашали девушек из числа зрителей помочь им продемонстрировать, как проходит обезвреживание грабителя или похитителя.



Когда два парня вывели за руки очередную зрительницу, никто не удивился. К ней подошел военный... и вместо того, чтобы «похитить», опустился на одно колено и достал красную коробочку с кольцом. Остальные бойцы в это время окружили пару и стали стрелять в воздух из ружей.



Будущая жена, конечно, дала согласие такому джентльмену. Зрители долго и громко аплодировали и выкрикивали слова поздравления паре.