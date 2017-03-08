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Близкие разыскивают ростовчанина, пропавшего неделю назад

Близкие разыскивают ростовчанина, пропавшего неделю назад

Близкие разыскивают пропавшего без вести ростовчанина. 60-летний Константин Самарин 3 марта ушёл из своего дома в Пролетарском районе Ростова и не вернулся. Уже неделю о том, где он находится ничего неизвестно.

Родственники пропавшего обратились в полицию. В донском управлении МВД сообщили приметы мужчины. На вид ему 60 лет, рост 155-160 сантиметров, среднего телосложения, русые волосы с проседью, теменная залысина.
- В день исчезновения Константин Самарин был одет в рубашку в крупную зелено-белую клетку, синее спортивное трико с белой полоской, белую майку и черные кожаные кроссовки, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области.

Всех, кому что-нибудь известно о местонахождении пропавшего ростовчанина, просят сообщить по телефонам: 8 (863) 249-47-02 или 02.

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