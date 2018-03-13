Близкие простились с бойцом из Ростовской области, погибшим в Сирии



В Ростовской области родные простились с 42-летним бойцом, погибшим в Сирии. Уроженца Новошахтинска Сергея Кравченко убили под Дейр-эз-Зором во время боя ночью 8 февраля. По информации российских и мировых СМИ, в том боестолкновении погибли от 20 до 100 контрактников из России.



Подробности из жизни погибшего бойца стали известны DonDay.ru. В конце 90-х Сергей Кравченко окончил военное училище, а затем служил несколько лет. В 2003 году он демобилизовался в звании лейтенанта и стал работать в милиции. Во время задержания опасного преступника в 2006-м он получил серьезное ранение. Несколько месяцев Сергею пришлось лечиться. За свой поступок он получил знак «За верность долгу», но из-за инвалидности покинул службу. До осени 2017 года новошахтинец возглавлял автосервис.



- Сергей был добрым и отзывчивым человеком, - поделился с изданием один из его родных. – Вместе с женой они воспитывали троих сыновей. Отправляясь в Сирию, он надеялся, что контракт изменит его жизнь в лучшую сторону.



На Ближний Восток Сергей уехал в ноябре 2017 года. К несчастью, через два месяца он погиб в кровопролитном бою в окрестностях сирийского Дейр-эз-Зора.



Как удалось узнать изданию, Сергей погиб от взрыва фугасной бомбы. Его тело было сильно обезображено. Опознать новошахтинца получилось лишь с помощью жетона на его трупе и образцов ДНК.



Из-за затянувшейся экспертизы тело Сергея Кравченко доставили на родину лишь спустя месяц. Родные проводили бойца в последний путь в начале марта.