Благоустройство Богатяновского источника должны завершить к ЧМ-2018





Основные работы по благоустройству Богатяновского источника должны завершиться к ЧМ-2018. Об этом сообщили в администрации города.



На данный момент завершены демонтажные работы, и готов фундамент. Кирпичная кладка из формовочного кирпича ручной работы завершена на 70%. Сейчас рабочие проводят подготовительные работы для заливки бетоном ступеней стиллобатной (цокольной) части объекта. Этот участок и ступени планируется замостить брусчаткой с декоративным оформлением в виде лучей, сделанных из гранита. Чаша родника также будет выполнена из гранита, а подпорные стенки, декоративные арки, экран постамента - из формовочного кирпича ручной работы.



Ко Дню города здесь установят памятник Петру I. Место выбрано не случайно, ведь именно здесь, по преданию, во время своего первого похода на Азов останавливался император. Легенда гласит, что Пётр I напился чистой студеной воды из родника и сказал: «Богатый источник!». Селение, сформировавшееся около источника, с тех пор именовалось Богатым Колодезем. Позже неподалёку от него была возведена Темерницкая таможня, а затем для её обороны заложена крепость святого Димитрия Ростовского, положившая началу Ростову.