Благоустроить улицу Большую Садовую обещают до конца ноября



Благоустроить улицу Большую Садовую обещают до конца ноября. На данный момент новое плиточное покрытие положили на площади практически 32 тысячи квадратных метров. Всего планируется реконструкция 40 тысяч квадратных метров улицы



Помимо укладки плитки, проект предусматривает устройство газонов и рабаток (длинные прямоугольные грядки) под существующие и планируемые к посадке зеленые насаждения.



Масштабные работы начались на центральной улице Ростова в конце мая. Ростовчанам пришло перетерпеть некоторые неудобства в связи с реконструкцией. С приходом осени ситуация стала еще хуже. Рабочие сняли старую плитку и засыпали тротуар песком, который размыло дождями. В результате тротуар утонул в грязи. Передвигаться по нему стало практически невозможно.