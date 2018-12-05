Бизнесмен, убивший под Ростовом свою любовницу, обжалует приговор





Александр Никифоров, осужденный за убийство своей 25-летней любовницы Марии Лыткиной, обжалует приговор.



В начале ноября Аксайский районный суд приговорил мужчину к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима. Осужденный не согласился с решением суда и подал апелляцию. Он просит смягчить ему наказание.



Напомним, 34-летнего бизнесмена и его жертву связывали романтические отношения. Но спустя какое-то время девушка узнала о том, что у нового возлюбленного есть семья. Тогда она, по словам Никифорова, стала его шантажировать. Ростовчанка угрожала, что если предприниматель не купит ей квартиру, она расскажет об их отношениях супруге. Мужчина не соглашался на условия, выдвинутые возлюбленной. В результате девушка перешла от слов к делу. Она рассказала жене Никифорова о своей связи с её мужем. В семье дело практически дошло до развода.



В день, когда произошло убийство, в апреле 2018 года, коммерсант приехал на работу к Марии, чтобы с ней поговорить. Они выехали за город. В Аксайском районе мужчина остановил машину. На улице между бывшими любовниками вспыхнула ссора. Как позже Никифоров рассказал на допросе, в гневе он схватил нож, висевший у него на поясе, и ударил им девушку. Эксперты насчитали на её теле 18 ножевых ранений.



Осознав, что Маша мертва, он сбросил её тело в овраг и присыпал землёй.



Тем временем коллеги Лыткиной забили тревогу. Она сказала, что выйдет ненадолго, но прошло несколько часов, а девушка так и не вернулась. Когда она не появилась и на следующий день, родные обратились в полицию.



Выйти на убийцу помогли камеры уличного видеонаблюдения. Они зафиксировали, как Мария садилась в иномарку. Вскоре её бывший любовник был задержан.