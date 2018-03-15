Бизнесмен Иван Саввиди продал «Донской табак»



Ростовский бизнесмен Иван Саввиди продал «Донской табак». Компания перешла в собственность японской табачной компании 16 марта.



Сообщается, что за свое детище Саввиди запросил порядка 90 миллиардов рублей, то есть 1,6 млрд долларов. Пока фирма остается в руках своего прежнего владельца. Соглашение между сторонами уже подписано, однако теперь предстоит следующий этап — одобрение сделки ФАС.



В пресс-службе «Агрокома» отметили, что переговоры велись более года. Сейчас наступил финальный этап.