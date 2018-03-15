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Бизнесмен Иван Саввиди продал «Донской табак»

Бизнесмен Иван Саввиди продал «Донской табак»
Ростовский бизнесмен Иван Саввиди продал «Донской табак». Компания перешла в собственность японской табачной компании 16 марта.

Сообщается, что за свое детище Саввиди запросил порядка 90 миллиардов рублей, то есть 1,6 млрд долларов. Пока фирма остается в руках своего прежнего владельца. Соглашение между сторонами уже подписано, однако теперь предстоит следующий этап — одобрение сделки ФАС.

В пресс-службе «Агрокома» отметили, что переговоры велись более года. Сейчас наступил финальный этап.

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