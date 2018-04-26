Безналичная оплата проезда банковской картой заработала в трамваях Ростова



В трамваях Ростова проезд можно оплатить банковской картой. Об этом сообщил портал «Ростов-Транспорт».



«Безналом» можно воспользоваться, если на карте или телефоне установлена система бесконтактной оплаты. Нужно приложить карту или телефон с включенным приложением к терминалу оплаты. При возникновении ошибок валидатор оповещает пассажира об этом.



Планируется запустить подобную систему во всем общественном транспорте Ростова.