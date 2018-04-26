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Безналичная оплата проезда банковской картой заработала в трамваях Ростова

Безналичная оплата проезда банковской картой заработала в трамваях Ростова
В трамваях Ростова проезд можно оплатить банковской картой. Об этом сообщил портал «Ростов-Транспорт».

«Безналом» можно воспользоваться, если на карте или телефоне установлена система бесконтактной оплаты. Нужно приложить карту или телефон с включенным приложением к терминалу оплаты. При возникновении ошибок валидатор оповещает пассажира об этом.

Планируется запустить подобную систему во всем общественном транспорте Ростова.

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