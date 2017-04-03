Бездомных собак травят препаратом от туберкулеза в Шахтах





Бездомных собак травят препаратом от туберкулеза в Шахтах. Городские зоозащитники бьют тревогу: с 31 марта по 4 апреля в ветклиники привезли несколько десятков отравленных животных.



- У меня на руках за последние пару дней умерли две собаки, еще одну малышку удалось спасти. - рассказала порталу DonDay.ru директор Шахтинского приюта для животных Ольга Мосиюк.



Препарат против туберкулеза «Тубазид» для собак — смертельный яд. Стоит он дешево, около 50 рублей за упаковку. Неизвестные догхантеры добавляют таблетки в еду и кормят животных. У отравленных четвероногих отказывают лапы, начинаются судороги и рвота. Если собаку не спасти и не отвезти в клинику, она погибнет в страшных муках.



Первые случаи гибели животных произошли в районе Гидропровода в конце марта. А за последние пару дней несколько мертвых четвероногих нашли в центре города. На глазах у детей и взрослых погибли не только бездомные дворняги: жертвами догхантеров стали и несколько домашних питомцев. Собаки, ненадолго оставшись без присмотра хозяев, съели отравленные кусочки колбасы, разбросанные на улице. Спасти успели не всех: «Тубазид» действует слишком быстро.



Ветеринары призывают владельцев собак быть внимательнее и следить, чтобы животные ничего не ели на улице. Но о бездомных четвероногих, увы, позаботиться некому. Живодеры объявили им самую настоящую войну.