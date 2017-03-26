Без вести пропавшего 64-летнего мужчину разыскивают в Ростовской области





Без вести пропавшего 64-летнего мужчину разыскивают в Ростовской области. Владимир Овчаров ушел из дома в Железнодорожном районе донской столицы 23 марта, и до сих пор не вернулся.



Пропавший мужчина высокого роста, у него серые глаза и седые короткие волосы. Владимир болен сахарным диабетом и инсулинозависим. Он перенес два инсульта, и ему требуется постоянное медицинское наблюдение.



Всех, кто что-либо знает о местонахождении Владимира, просят по телефонам: 8 (863) 249-11-11, 8 (863) 249-11-37, 8-918-517-98-94 или 02.