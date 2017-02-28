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Без вести пропавшего 17-летнего парня ищут в Ростовской области

Без вести пропавшего 17-летнего парня ищут в Ростовской области

Без вести пропавшего 17-летнего парня ищут в Ростовской области. Евгений Сафиулин ушел из дома в Багаевском районе 27 февраля, и до сих пор не вернулся.
- Молодой человек среднего роста, около 170 см, у него худощавое телосложение,-сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.- Парень выглядит на свой возраст. В день исчезновения он надел черную куртку с красно-белыми вставками, коричневые ботинки, синие брюки и серую шапку.

Всех, кто что-то знает о местонахождении Евгения, просят позвонить по телефонам 8 (863-57) 33-0-66, 8-999-471-00-91 или 02 (102).

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