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Бесплатный спортивный клуб в Ростове предлагает построить активистка

Бесплатный спортивный клуб в Ростове предлагает построить активистка
Бесплатный спортивный клуб в Ростове предлагает построить активистка. Свою инициативу женщина выложила на популярном портале.

Как считает автор петиции, ростовчанам необходимо следить за здоровьем, что особенно актуально в связи с повышением пенсионного возраста. А лучший способ сохранить здоровье – заниматься спортом, поэтому лучше всего построить социальный спортивный клуб, в котором будут тренажеры, можно будет заниматься фитнесом, боксом, единоборствами и так далее.

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