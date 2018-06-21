Бесплатный спортивный клуб в Ростове предлагает построить активистка



Бесплатный спортивный клуб в Ростове предлагает построить активистка. Свою инициативу женщина выложила на популярном портале.



Как считает автор петиции, ростовчанам необходимо следить за здоровьем, что особенно актуально в связи с повышением пенсионного возраста. А лучший способ сохранить здоровье – заниматься спортом, поэтому лучше всего построить социальный спортивный клуб, в котором будут тренажеры, можно будет заниматься фитнесом, боксом, единоборствами и так далее.