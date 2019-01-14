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Беспилотник ВВС США провел разведку вблизи Ростовской области

Беспилотник ВВС США провел разведку вблизи Ростовской области
Беспилотник ВВС США провел разведку вблизи Ростовской области. Самолет RQ-4B-30 Global Hawk пролетел рядом с российской границей, сообщает PlaneRadar.

Американский летательный аппарат отбыл от авиабазы «Сигонелла». Далее он направился к разграничительной линии на Донбассе. Беспилотник провел мониторинг в 42 километрах от границы с Россией, в том числе рядом с Ростовской областью.

Это уже не первый случай, когда RQ-4B-30 проводит разведку рядом с Россией. Так, 8 января беспилотник уже был замечен на границе рядом с донским регионом.

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