Беспилотник ВВС США провел разведку вблизи Ростовской области



Беспилотник ВВС США провел разведку вблизи Ростовской области. Самолет RQ-4B-30 Global Hawk пролетел рядом с российской границей, сообщает PlaneRadar.



Американский летательный аппарат отбыл от авиабазы «Сигонелла». Далее он направился к разграничительной линии на Донбассе. Беспилотник провел мониторинг в 42 километрах от границы с Россией, в том числе рядом с Ростовской областью.



Это уже не первый случай, когда RQ-4B-30 проводит разведку рядом с Россией. Так, 8 января беспилотник уже был замечен на границе рядом с донским регионом.