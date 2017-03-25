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Бешеный кот напал на ребёнка в Азове

Бешеный кот напал на ребёнка в Азове

В Ростовской области домашний кот напал на ребёнка. Случай произошёл в Азове. В городскую ветеринарную службу обратился встревоженный местный житель. Мужчина рассказал, что его питомец набросился на 10-летнюю дочь.

Прогнать озверевшего кота помогла бабушка, выбежавшая во двор, услышав крики девочки. Сразу после нападения, животное пало. Прибывшие на место специалисты отобрали патологический материал для исследования. Экспертиза показала, что кот болел бешенством.
- В настоящее время в очаге заболевания ветеринарной службой области проводятся ветеринарно-санитарные мероприятий по ликвидации инфекции, - рассказали в пресс-центре Ростовской областной станции по борьбе с болезнями животных. - Пострадавшая девочка проходит курс профилактического лечения.

По данным ведомства, в 2017 году это пятый случай заболевания животных бешенством. Ветеринарные специалисты отмечают, чтобы избежать заражения, прививать питомцев от бешенства необходимо один раз в год. Процедуру сделают бесплатно в любом филиале Ростовской областной станции по борьбе с болезнями животных.

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