Батайск и Аксайский район могут объединить с Ростовом



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Аксайский район и Батайск могут войти в состав Ростова. Об этом попросили сами жители муниципалитетов-спутников донской столицы.



Обращение горожан рассмотрели на общественном совете в правительстве Ростовской области. По словам его председателя Николая Кузнецова, батайчане и аксайчане пожаловались на недостаток транспортного сообщения с Ростовом, а также сложность устройства детей в детсады и школы донской столицы.

- Жители Батайска и Аксайского района, как лично, так и через депутатов представительных органов, вносят предложения об объединении инфраструктуры муниципалитетов, включении территорий населенных пунктов в состав Ростова-на-Дону, - добавил Кузнецов.



При этом представители научных и общественных организаций отмечают, что решить затронутые проблемы посредством заключения соглашений о межмуниципальном сотрудничестве, как это планировалось ранее, не получится. Они предлагают рассмотреть возможность объединения муниципальных образований.



Совет принял решение поддержать инициативу. Для ее реализации и проработки всех деталей при правительстве Ростовской области создали межведомственную рабочую группу, состоящую из работников органов власти, представителей муниципалитетов, науки и общественности.