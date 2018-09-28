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Баста «взорвал» своих поклонников на «Ростов Арене»

Баста «взорвал» своих поклонников на «Ростов Арене»
Баста «взорвал» своих поклонников на «Ростов Арене». Концерт рэпера прошел 29 сентября. Около 35 тысяч фанатов Василия Вакуленко пришли посмотреть выступление артиста.

На концерте Баста поразил зрителей сумасшедшей энергетикой. Ростовчане с удовольствием подпевали рэперу cлова песен «Мы с тобой», «Ростов», «Папа What’s up» и других не менее известных композиций.

Во время исполнения песни «Сансара» тысячи зрителей зажгли фонарики своих мобильных телефонов. В результате «Ростов Арена» стала похожа на звездное небо.

- Спасибо, Ростов! Спасибо, родные, за то, что ждали, пришли и поддержали, - обратился к фанатам артист. - Для меня это особенный концерт, потому что он стал первым моим большим выступлением в родном городе. На стадионе «Ростов Арена» - 35 тысяч человек!

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