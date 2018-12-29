Баста поздравил СКА «Ростов» с Новым годом: видео



Известный исполнитель Баста поздравил СКА «Ростов» и его болельщиков с наступающим Новым годом. Видео со всевозможными пожеланиями он разместил на своей страничке в социальной сети.



- Желаю в следующем году больших спортивных свершений, побед, целеустремлённости и всего самого наилучшего! - сказал музыкант.



Также Баста передал поздравления болельщикам «жёлто-синих». Он уверен, что в грядущем году ростовскую команду ждёт много хороших побед и спортивных достижений.



Пользователи соцсетей присоединились к пожеланиям исполнителя. Они оставили сотни комментариев с поздравлениями под его постом.



- Василий, благодарим тебя! Тебе и твоей команде - творческого весёлого полета в новом году! – пишет один из поклонников.



