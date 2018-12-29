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Баста поздравил СКА «Ростов» с Новым годом: видео

Баста поздравил СКА «Ростов» с Новым годом: видео
Известный исполнитель Баста поздравил СКА «Ростов» и его болельщиков с наступающим Новым годом. Видео со всевозможными пожеланиями он разместил на своей страничке в социальной сети.

- Желаю в следующем году больших спортивных свершений, побед, целеустремлённости и всего самого наилучшего! - сказал музыкант.

Также Баста передал поздравления болельщикам «жёлто-синих». Он уверен, что в грядущем году ростовскую команду ждёт много хороших побед и спортивных достижений.

Пользователи соцсетей присоединились к пожеланиям исполнителя. Они оставили сотни комментариев с поздравлениями под его постом.

- Василий, благодарим тебя! Тебе и твоей команде - творческого весёлого полета в новом году! – пишет один из поклонников.

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