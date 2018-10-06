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Баскетболистки из «Ростов-Дон-ЮФУ» одержали победу над командой из Казахстана

Баскетболистки из «Ростов-Дон-ЮФУ» одержали победу над командой из Казахстана
БК «Ростов-Дон-ЮФУ» одержал победу над Astana Тigers из Казахстана. Игра Еврокубка завершилась 7 октября со счетом 66:61.

Ростовчанки сразу стали лидерами матча. Так, первый тайм закончился со счетом 28:20. В следующих двух периодах спортсменкам из Астаны удалось сравнять результат. Однако в конце четвертого тайма Анастасия Максимова забила на последних минутах встречи. Счет был равен 66:61 в пользу ростовских «пантер».

Следующая игра пройдет 8 октября в рамках Суперлиги.

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