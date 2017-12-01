«Банде амазонок» вынесен приговор в Ростове



Ростовский областной суд вынес приговор «Банде амазонок» за преступления, совершенные в период с 2007 по 2009 годы.



В 2007 году Инесса Тарвердиева вместе со своим сожителем Романом Подкопаевым создали банду, целью которой было нападение на обычных людей и полицейских. Позже в состав банды вошли инспектор ДПС ГИБДД отдела внутренних дел Аксайского района Сергей Синельник с женой Анастасией – сестрой Подкопаева, а также дочь Тарвердиевой – Виктория.



5 декабря участники банды предстали перед судом за преступления, совершенные с 2007 по 2009 годы. А это 10 убийств и одно покушение на убийство на территории Ростовской области. В их числе и жестокое убийство сотрудника ОМОН Дмитрия Чудакова, его супруги и двоих маленьких детей на трассе М-4 «Дон». Во время обысков следователи нашли у участников банды служебное удостоверение погибшего сотрудника милиции, а также ювелирные украшения его супруги. Были обнаружены и похищенные вещи с мест других преступлений. Во время следственных действий Инесса Тарвердиева в деталях рассказала об обстоятельствах преступлений и роли всех участников банды, сообщив такие детали, которые мог знать только человек, лично причастный к этим событиям.



Участники банды жили исключительно разбоем. У них существовала характерная сплоченность и распределение ролей. Тарвердиева и Подкопаев, как лидеры, планировали и руководили деятельностью банды, выбирая жертв и принимая конкретные решения. Сергей Синельник, как сотрудник органов, помогал скрыть следы преступлений, укрывал её членов, в том числе и в собственном доме. Синельник также указывал им места и жертв предполагаемых преступлений, довозил и увозил после налётов, а также помогал сбыть украденные вещи. Кроме того, он дал в распоряжение группировки радиостанцию, с помощью которой они могли прослушивать переговоры полицейских.



В распоряжении банды было различное огнестрельное оружие и боеприпасы, в том числе и похищенные у потерпевших. Они также использовали для конспирации специальную одежду и маски.



8 сентября 2013 года, когда Подкопаев и Виктория Тарвердиева пытались скрыться после очередного убийства, их заметили полицейские. Преступники открыли огонь по правоохранителям. В ходе перестрелки был убит один из сотрудников полиции, а также Роман Подкопаев.

- Приговором суда Инессе Тарвердиевой назначено наказание в виде 21 года лишения свободы, Виктории Тарвердиевой – 16 лет лишения свободы, Анастасии Синельник – 19 лет лишения свободы, Сергею Синельнику – 20 лет лишения свободы, - сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко. - Кроме того, суд взыскал в пользу потерпевших 12,5 миллионов рублей в качестве возмещения морального вреда.



Наряду с этим продолжается расследование преступлений, совершенных бандой в последующие годы, в том числе на территории Ставропольского края. Это ещё 10 убийств, два покушения на убийство, ряд нападений на полицейских, не менее 10 разбоев, более 60 краж.