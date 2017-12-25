Бабочка-великан родилась в Ростовском краеведческом музее





В Ростовском музее краеведения родилась бабочка Attacus Atlas. Это самая крупная ночная бабочка семейства мотыльковых, которую можно принять за птицу, так как размах ее крыльев достигает 30 см. У неё нет глаз, в пространстве она ориентируется благодаря своим усикам.



У насекомого также нет рта - оно не питается, а использует те вещества, которые накопило, когда было гусеницей, поэтому живут такие бабочки совсем немного.

- Она может жить два-три дня, а может и пару недель. Зависит от того, как питалась гусеница, - рассказал куратор выставки «Сад живых тропических бабочек» Евгений Рожков.



Рисунок на концах крыльев этой бабочки напоминает змеиные головы, так он отпугивает внешних врагов.







Частью выставки является аквариум с огромным количеством коконов, таким образом экспозиция постоянно пополняется новыми экспонатами.



Выращивать бабочек - дело нелёгкое, нужно постоянно поддерживать комфортные для маленьких красавиц условия: уровень влажности, обогрев и освещение помещения. Благодаря этим факторам насекомые очень подвижны, много летают и даже охотно садятся на руки посетителей.



Выставка продлится до 24 января. За это время она ещё успеет пополниться новыми представителями чешуекрылых.



