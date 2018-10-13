Бабье лето задержится в Ростове ещё на неделю



Фото: Meteovesti.ru



В Ростове бабье лето задержится ещё на неделю. В ближайшие семь дней температура в донской столице не опустится ниже +19 градусов.



Самыми тёплыми днями станут понедельник и вторник. Днём воздух прогреется до +23 градусов. В среду, четверг и пятницу прогнозируется до +22. Вечером температура будет опускаться до +14…+17 градусов.



На выходных похолодает на пару градусов. Вечером в субботу и с утра в воскресенье ожидается небольшой дождь.