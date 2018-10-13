Авторизация

Регистрация


  • USD 65.98
  • EUR 76.50
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Бабье лето задержится в Ростове ещё на неделю

Бабье лето задержится в Ростове ещё на неделю
Фото: Meteovesti.ru

В Ростове бабье лето задержится ещё на неделю. В ближайшие семь дней температура в донской столице не опустится ниже +19 градусов.

Самыми тёплыми днями станут понедельник и вторник. Днём воздух прогреется до +23 градусов. В среду, четверг и пятницу прогнозируется до +22. Вечером температура будет опускаться до +14…+17 градусов.

На выходных похолодает на пару градусов. Вечером в субботу и с утра в воскресенье ожидается небольшой дождь.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.