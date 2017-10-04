Азы энергосбережения



В современном мире энергосбережение – это неотъемлемая часть жизни цивилизованного общества. Это и забота о здоровье, и экономия денег, и комфорт проживания. Ни для кого не секрет, что экономия энергии - это любая активность, направленная на уменьшение объема использования энергетических ресурсов без ущерба для основной функции их применения.



На сегодняшний день наиболее актуальными являются бытовое энергосбережение и энергосбережение в сфере ЖКХ. Их главная цель - автоматическое регулирование расхода тепловой энергии как на центральных тепловых пунктах (ЦТП), так и на вводе в зданиях в индивидуальных тепловых пунктах (ИТП), то есть автоматизация тепловых пунктов, постепенный отказ от ЦТП и перенос оборудования приготовления горячей воды на бытовые нужды в здания (переход на ИТП).



По мнению многих специалистов отрасли, будущее - за переходом от центральных к индивидуальным тепловым пунктам, которые будут установлены непосредственно в отапливаемом здании. Такое решение не только позволит регулировать расходы энергии на отопление, но и в разы уменьшить теплопотери. Кроме того, это позволит снизить расходы на построение сетей горячего водоснабжения между зданиями в рамках определенного периода – чаще всего целого квартала.

Не менее важным этапом на пути к энергосбережению и, соответственно, уменьшению платежей является установка систем автоматического регулирования теплопотребления. Так, если установить узлы учета, можно добиться определенных результатов: потребители станут платить только за реально израсходованное тепло. Так, за год получится сэкономить значительную сумму.







Например, если установить блочный тепловой пункт «АСТЕРА» в г. Ростове-на-Дону для системы отопления в 9-этажный 10-подъездный дом, то температура воздуха в отапливаемых помещениях поднимется с 16 градусов по Цельсию до 20-22 градусов. В связи с этим оплата за теплоноситель уменьшится на 30%, то есть с 800 000 рублей в месяц до 500 000.

Исходя из этого, можно сделать вывод, что благодаря модернизации и установке блочного теплового пункта «АСТЕРА» с системой автоматического регулирования и подключением его по «замкнутому» контуру реально добиться таких результатов.



Применение ИТП дает экономию 30%, повышает надежность и удобство теплоснабжения. Сегодня как в новом строительстве, так и в рамках программ по реконструкции зданий широко используются блочные индивидуальные теплообменники. Уже сейчас строительные компании предлагают покупателям дома с индивидуальным отоплением и позиционируют их как выгодное жилье.



Индивидуальный блочный тепловой пункт – это единый многофункциональный комплекс, который состоит из установленных на раме отдельных модулей. Блочный теплообменник комплектуется насосами, системой управления, пластинчатыми теплообменниками, запорным и регулирующим оборудованием. Конкретная конструкция и исполнение блочного теплового пункта варьируется от назначения и функций объекта, его параметров и требований по функционированию энергосистем.



При использовании БИТП «АСТЕРА» экономия средств на оплату за теплоснабжение достигает 30-50 процентов.







Погодозависимая автоматика оборудования позволяет забирать из теплосетей только фактически необходимое количество тепловой энергии, в зависимости от температуры на улице. При авариях на внешних теплосетях использование счетчиков потребленной энергии БИТП исключает необходимость оплаты за потерянный теплоноситель. Благодаря такому теплоносителю каждый сможет платить только за тепло, которое ему необходимо.



Следуя по пути энергоэффективности, «АСТЕРА» предлагает готовое решение: блочные индивидуальные тепловые пункты в полной заводской готовности с разделением по функциональным модулям на отопление, ГВС и вентиляцию, оснащенные всеми необходимыми устройствами учета, регулирования и безопасности.



В целях энерго- и теплосбережения во время возведения домов и сооружений в России в современных условиях подрядным организациям целесообразно и экономически выгодно применять блочные индивидуальные тепловые пункты «АСТЕРА».

БИТП: качественное теплоснабжение при минимальных энергозатратах!