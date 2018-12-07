Азовским археологам на раскопках попалась средневековая железная кошка



Последний день раскопок на Петровском бульваре принёс археологам несколько интересных находок. Работы на раскопе закончились 10 декабря.

Со дна средневекового подвала была счищена грязь. Здесь учёные обнаружили небольшой очаг и столбовые ямы. В одной из них были найдены осколки поливной чаши.



- Когда вы заливаете бетон или возводите кирпичную стену, вам известно, чем все закончится. Когда вы заканчиваете археологический раскоп, то вы до самого последнего момента не знаете, какие сюрпризы он вам преподнесет, - отмечает Андрей Масловский, завотделом археологии азовского музея-заповедника. - Найденные нами чаши — верх гончарного мастерства. Низкие широкие сосуды намного тяжелее сделать.







За досками, которыми были обшиты стены, найдена железная кошка с четырьмя крючками. Самой неожиданно находкой стали три хозяйственные ямы, располагавшиеся под мостовой главной улицы средневекового Азака. Две из них принадлежали кожевникам. Только из одной ямы археологи собрали более 50 ящиков костей.



У третей ямы был другой владелец. На её дне лежали две поливные чаши, одна из которых привезена из Крыма.



- Эта поливная чаша была произведена в городах юго-восточного Крыма, - рассказывает учёный. - Это последний писк моды 1330-х годов. Вторая чаша — заморская, сделана в Византии.



Азак припас ещё много сюрпризов для будущих исследований. Так, например, археологи нашли составной дымоход от жилища, которое находится за пределами раскопа.