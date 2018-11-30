Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Азовские археологи обнаружили стену из редких материалов

Азовские археологи обнаружили стену из редких материалов
Во время раскопок на Петровском бульваре Азова учёные обнаружили часть жилого надземного дома, которая очень редко встречается. Открытие удалось свершить 3 декабря.

- Стена сделана из глиняных необожжённых кирпичей — древние строители высушили их на солнце и сложили с помощью грязевого раствора, - рассказал Андрей Масловский, завотделом археологии азовского музея-заповедника. - Такие стройматериалы не подходят для нашего климата.

Стена находилась буквально в одном метре от мостовой. Рядом с ней был найден кашинный сосуд, разбитый 650 лет назад.

На исследуемой территории из сырца сооружались только низкие цоколи. Судя по мощности завалов, здесь стены были полностью сделаны из этого материала. Археологи также раскопали фрагмент глинобитного пола и часть внутренней стены дома. Они сохранились благодаря тому, что строители особо не заморачивались и построили их на засыпанном землёй подвале.
В комнате возле стены стоял бытовой тандыр, который служил средством обогрева помещения.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.