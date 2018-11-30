Азовские археологи обнаружили стену из редких материалов



Во время раскопок на Петровском бульваре Азова учёные обнаружили часть жилого надземного дома, которая очень редко встречается. Открытие удалось свершить 3 декабря.



- Стена сделана из глиняных необожжённых кирпичей — древние строители высушили их на солнце и сложили с помощью грязевого раствора, - рассказал Андрей Масловский, завотделом археологии азовского музея-заповедника. - Такие стройматериалы не подходят для нашего климата.



Стена находилась буквально в одном метре от мостовой. Рядом с ней был найден кашинный сосуд, разбитый 650 лет назад.



На исследуемой территории из сырца сооружались только низкие цоколи. Судя по мощности завалов, здесь стены были полностью сделаны из этого материала. Археологи также раскопали фрагмент глинобитного пола и часть внутренней стены дома. Они сохранились благодаря тому, что строители особо не заморачивались и построили их на засыпанном землёй подвале.

В комнате возле стены стоял бытовой тандыр, который служил средством обогрева помещения.