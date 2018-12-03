Азовские археологи обнаружили ремесленную мастерскую времён Средневековья



Учёные Азовского музея-заповедника в ходе исследования средневековой постройки определили, что на её месте в 14 веке находилась ремесленная мастерская. Археологи сделали открытие утром 5 декабря.



Во время работ на Петровском бульваре, который 700 лет назад был главной городской улицей, специалисты обнаружили три глинобитные округлые печи. Подобные находки удалось сделать впервые в Азове. Благодаря им учёные и определили, что на месте раскопа когда-то была мастерская.



Здание перестраивалось как минимум один раз. Печи были частично снесены и заложены сырцовым кирпичом, став частью стены дома.

Постройка возведена поверх ранее существовавшей на этом месте уличной мостовой. Такое строительство прямо посреди главной улицы указывает на то, что в конце 14 века в городском управлении нарастал хаос.



- Картина, где следы поздней жизни стирают следы более ранней, встречается довольно часто. Это своего рода азбука для нас, - рассказывает Андрей Масловский, завотделом археологии. - Удивительно, что такую сложную картину последовательных перестроек мы встречаем в Азаке (прим. - средневековое название Азова). Причём в том месте, где город просуществовал менее ста лет.