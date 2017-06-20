Азовчанина арестовали за вооруженное ограбление и ранение полицейского





В городе Азове арестовали местного жителя, подозреваемого в вооружённом нападении и ранении полицейского.

- 22 июня задержан подозреваемый в разбойном нападении на ювелирный салон в городе Камышине Волгоградской области и покушении на жизнь сотрудника полиции, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.



Днём 18 июня в городе Камышине Волгоградской области трое вооруженных мужчин в камуфляже и масках ворвались в ювелирный салон. Угрожая похожим на пистолет предметом двум женщинам-продавцам, они забрали украшения на сумму свыше 5 млн рублей и за считанные секунды скрылись на «Ниве Шевроле» с места преступления.



Получив ориентировку, наряд ДПС на 13-м километре трассы Камышин – Волгоград заметил машину грабителей, после чего организовал её преследование. Чтобы остановить преступников, 39-летний лейтенант полиции выстрелил вверх и дважды - по колесам машины. Через заднее стекло «Нивы» злоумышленники открыли ответный огонь. Пули повредили колесо и капот патрульной машины. Одна попала в лобовое стекло легковушки и задела 37-летнего старшего лейтенанта полиции.

Сотрудник получил касательное огнестрельное ранение в голову. Раненого полицейского вертолетом санавиации транспортировали в Волгоград.



Из-за ранения сотрудника преследование было прекращено, и введен план «Сирена». К 22 часам 18 июня в Камышинском районе преступников искали 300 сотрудников полиции и Росгвардии.

- 22 июня в результате спецоперации в Азове полицейские при поддержке бойцов СОБР задержали подозреваемого в разбойном нападении и покушении на жизнь сотрудника полиции, - рассказали в ГУ МВД Ростовской области. - Им оказался 41-летний житель Азова. Мужчина в содеянном сознался.



Оперативные мероприятия по данному делу продолжаются.