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Азовчанина арестовали за вооруженное ограбление и ранение полицейского

Азовчанина арестовали за вооруженное ограбление и ранение полицейского

В городе Азове арестовали местного жителя, подозреваемого в вооружённом нападении и ранении полицейского.
- 22 июня задержан подозреваемый в разбойном нападении на ювелирный салон в городе Камышине Волгоградской области и покушении на жизнь сотрудника полиции, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Днём 18 июня в городе Камышине Волгоградской области трое вооруженных мужчин в камуфляже и масках ворвались в ювелирный салон. Угрожая похожим на пистолет предметом двум женщинам-продавцам, они забрали украшения на сумму свыше 5 млн рублей и за считанные секунды скрылись на «Ниве Шевроле» с места преступления.

Получив ориентировку, наряд ДПС на 13-м километре трассы Камышин – Волгоград заметил машину грабителей, после чего организовал её преследование. Чтобы остановить преступников, 39-летний лейтенант полиции выстрелил вверх и дважды - по колесам машины. Через заднее стекло «Нивы» злоумышленники открыли ответный огонь. Пули повредили колесо и капот патрульной машины. Одна попала в лобовое стекло легковушки и задела 37-летнего старшего лейтенанта полиции.
Сотрудник получил касательное огнестрельное ранение в голову. Раненого полицейского вертолетом санавиации транспортировали в Волгоград.

Из-за ранения сотрудника преследование было прекращено, и введен план «Сирена». К 22 часам 18 июня в Камышинском районе преступников искали 300 сотрудников полиции и Росгвардии.
- 22 июня в результате спецоперации в Азове полицейские при поддержке бойцов СОБР задержали подозреваемого в разбойном нападении и покушении на жизнь сотрудника полиции, - рассказали в ГУ МВД Ростовской области. - Им оказался 41-летний житель Азова. Мужчина в содеянном сознался.

Оперативные мероприятия по данному делу продолжаются.

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