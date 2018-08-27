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Азовчане остались без воды из-за пожара в Кумженской роще в Ростове

Азовчане остались без воды из-за пожара в Кумженской роще в Ростове

В Азове 28 августа отключили воду из-за пожара в Кумженской роще в Ростове. Причиной стало нарушение электроснабжения.

Во время крупного ландшафтного возгорания была отключена высоковольтная линия. В связи с этим около 15:30 произошло отключение электроэнергии на первой подстанции МП «Азовводокананал», из-за чего прекратились забор воды и подача на очистные сооружения муниципального предприятия. Через час подача электроэнергии была возобновлена, но вечером произошло повторное отключение.

К ночи водоснабжение не было восстановлено. Бригады «Азовводоканала» вместе сотрудниками ПАО «МРСК-Юга» работают в аварийном режиме до возобновления подачи воды в Азове.

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