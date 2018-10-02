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Аяза Гулиева признали лучшим игроком ФК «Ростов» в сентябре

Аяза Гулиева признали лучшим игроком ФК «Ростов» в сентябре
Аяза Гулиева признали лучшим игроком ФК «Ростов» в сентябре. По итогам пяти последних матчей футболист получил самую высокую оценку.

Сообщается, что Гулиеву присвоили 4,45 балла. С небольшим отставанием после него следует Илья Абаев с результатом 4,20. Третьим стал Алексей Ионов, он набрал 4,18 балла.

Раннее Аяза Гулиева признавали лучшим игроком матча «Ростов» – «Уфа». Игрок пробил со штрафной, но попал в штангу. В итоге матч завершился ничьей, однако фанаты оценили несостоявшийся гол Гулиева.

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