Автостраховщики угодили в собственную ловушку



Год назад в силу вступил закон, согласно которому владельцы транспортных средств в обязательном порядке должны страховать авто. По новым правилам страховые компании сами решают - отправить поврежденный автомобиль для ремонта на СТО или выплатить владельцу машины денежную компенсацию за повреждение автомобиля.



До апреля 2017 года для возмещения ущерба по полисам ОСАГО автовладельцам предлагался достаточно понятный порядок действий. Участник ДТП обращался в страховую компанию, эксперт оценивал размер ущерба. Автовладелец получал денежную компенсацию и сам решал, где и когда ремонтировать машину.



Новый закон дал право страховым компаниям самим решать, выдавать ли участнику ДТП денежную компенсацию или направлять машину на ремонт в мастерскую по своему выбору.



Страховые компании решили, что, получив право самим решать, платить компенсацию или направить машину в ремонт, они избавятся от бесконечных судебных тяжб.



Страховщики по-прежнему пытаются экономить на выплатах. Не важно, получит деньги автовладелец или станция техобслуживания, на которой автомобиль ремонтировали. Но теперь уже СТО, получившая минимальную сумму за ремонт, пытается отремонтировать поврежденную машину как можно дешевле.

- Работы, как правило, проводят некачественно. К примеру, восстанавливают детали, которые подлежат замене. Недавно я разбирался с ситуацией, когда после такого «восстановления» от автомобиля буквально отваливались куски. Оказывается, ремонтники, вместо того чтобы заменить деформированные детали кузова, просто замазали все толстенным слоем шпатлевки и покрасили сверху. Этот слой местами доходил чуть ли не до 7-8 сантиметров, - говорит автоюрист Эльдар Пенс.



Сейчас страховые компании начинают понимать, что работать в рамках обновленного закона для них невыгодно. Многие станции техобслуживания отказываются ремонтировать машины за предложенную сумму. И страховщики вынуждены платить еще больше. Кроме того, дополнительные убытки компаниям приносят повторные восстановительные ремонты. Получается, что страховщики пролоббировали закон и сами оказались в его ловушке.