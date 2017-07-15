Авторы архитектурного ансамбля в Змиёвской балке раскритиковали ремонт мемориального комплекса



Авторы архитектурного ансамбля в Змиёвской балке раскритиковали ремонт мемориального комплекса. По мнению специалистов, ремонтные работы в очередной раз исказят его общий облик.



Блестящая гранитная плитка, покрывшая пилоны после ремонта, проведенного несколько лет назад, всё это время изумляла авторов комплекса и общественность. Гладкая переливающаяся не в цвет поверхность не соответствовала тому, что должны из себя представлять пилоны, какую они должны играть художественную роль в общем ансамбле. С годами плитка стала разрушаться. Сейчас у подножья пилонов целые кучи гранитных осколков. Когда зашла речь о ремонте, авторы надеялись, что комплексу вернут изначально задуманный облик. Однако, когда работы начались, архитекторы с сожалением вынуждены были констатировать: их ожидания не оправдались.

- По первоначальному замыслу авторов, художественный стиль материалов, простой и суровый, предполагал исполнение элементов скульптурной группы - пилонов-знамён и фасадов траурного зала в бетоне. Однако по настоянию действовавшего в то время штаба строительства (1973-1975 годы), было решено облицевать пилоны-знамёна и траурный зал плитами пиленного гранита размером 700х1200 мм, глубиной 50 мм. Цвет, фактура камня близко совпадали с цветом скульптуры, что позволяло достигнуть достаточно убедительного художественного единства, - говорит один из автор-создателей мемориального комплекса архитектор Рубен Мурадян. - Последующие работы по ремонту значительно изменили облик мемориала. Была изменена схема ритуального движения через траурный зал, а материалы, применяемые во время ремонта, вовсе исказили роль и характер знамён и зала в общем ансамбле мемориала.







Рубен Мурадян считает, что необходимо вернуться к первоначальному замыслу, к трактовке поверхности пилонов-знамён в высококачественном фактурном бетоне с гранитной крошкой. Такому, который использовался при создании скульптуры.

- Даже сейчас, когда мы видим эти ободранные пилоны, их цветовая гамма больше сочетается с общим видом ансамбля, нежели та блестящая гранитная плитка, которой их оформили во время последнего ремонта, - отмечает архитектор. - Изначально все задумывалось как сооружение в бетоне. В первом проекте ремонта пилоны были оформлены гранитом, но это был другой гранит –толстые плиты пиленного гранита, которые по цветовой гамме совпадали с тем бетонным решением, которое было у авторов изначально.







На реставрацию пилонов-знамён в этом году из бюджета было выделено более 5 млн руб. – примерно по миллиону на каждый. По проекту размер плит, которыми должны облицевать пилоны, должен быть 700х1000х30 мм. Однако подрядчик уже закупил материал меньшего размера и толщины. По факту это нарушение проекта. Но, по словам представителя подрядной организации, оговоренного проектом материала, не удалось найти. Между тем, специалисты считают, что при креплении плитка толщиной 20 мм может просто расколоться.

- Облицовку мемориала меняли примерно в 2012 году, до этого в 2008 году. То есть можно, конечно, с периодичностью раз в пять лет менять то, что можно было один раз сделать и на долгое время забыть, - считает руководитель регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников Александр Кожин.



Как сообщили в городской администрации, ремонтные работы должны завершиться к 7 августа. К сожалению, мнение авторитетных специалистов, вряд ли будет учтено, поскольку муниципальный контракт уже давно заключен, материал закуплен.







Одной из причин подобных разногласий, представители общественности считают отсутствие коллегиального органа, на котором бы обсуждались подобные проекты с участием специалистов.

- У нас насущно не хватает органа, каким в свое время был художественный и градостроительный советы. Они необходимы для того, чтобы обсуждать, коллегиально принимать какие-то решения. Давать советы, которые были бы полезны для тех, кто принимает решения на уровне города, области, - уверен Александр Кожин.



