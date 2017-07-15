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Авторы архитектурного ансамбля в Змиёвской балке раскритиковали ремонт мемориального комплекса

Авторы архитектурного ансамбля в Змиёвской балке раскритиковали ремонт мемориального комплекса
Авторы архитектурного ансамбля в Змиёвской балке раскритиковали ремонт мемориального комплекса. По мнению специалистов, ремонтные работы в очередной раз исказят его общий облик.

Блестящая гранитная плитка, покрывшая пилоны после ремонта, проведенного несколько лет назад, всё это время изумляла авторов комплекса и общественность. Гладкая переливающаяся не в цвет поверхность не соответствовала тому, что должны из себя представлять пилоны, какую они должны играть художественную роль в общем ансамбле. С годами плитка стала разрушаться. Сейчас у подножья пилонов целые кучи гранитных осколков. Когда зашла речь о ремонте, авторы надеялись, что комплексу вернут изначально задуманный облик. Однако, когда работы начались, архитекторы с сожалением вынуждены были констатировать: их ожидания не оправдались.
- По первоначальному замыслу авторов, художественный стиль материалов, простой и суровый, предполагал исполнение элементов скульптурной группы - пилонов-знамён и фасадов траурного зала в бетоне. Однако по настоянию действовавшего в то время штаба строительства (1973-1975 годы), было решено облицевать пилоны-знамёна и траурный зал плитами пиленного гранита размером 700х1200 мм, глубиной 50 мм. Цвет, фактура камня близко совпадали с цветом скульптуры, что позволяло достигнуть достаточно убедительного художественного единства, - говорит один из автор-создателей мемориального комплекса архитектор Рубен Мурадян. - Последующие работы по ремонту значительно изменили облик мемориала. Была изменена схема ритуального движения через траурный зал, а материалы, применяемые во время ремонта, вовсе исказили роль и характер знамён и зала в общем ансамбле мемориала.

Авторы архитектурного ансамбля в Змиёвской балке раскритиковали ремонт мемориального комплекса

Рубен Мурадян считает, что необходимо вернуться к первоначальному замыслу, к трактовке поверхности пилонов-знамён в высококачественном фактурном бетоне с гранитной крошкой. Такому, который использовался при создании скульптуры.
- Даже сейчас, когда мы видим эти ободранные пилоны, их цветовая гамма больше сочетается с общим видом ансамбля, нежели та блестящая гранитная плитка, которой их оформили во время последнего ремонта, - отмечает архитектор. - Изначально все задумывалось как сооружение в бетоне. В первом проекте ремонта пилоны были оформлены гранитом, но это был другой гранит –толстые плиты пиленного гранита, которые по цветовой гамме совпадали с тем бетонным решением, которое было у авторов изначально.

Авторы архитектурного ансамбля в Змиёвской балке раскритиковали ремонт мемориального комплекса

На реставрацию пилонов-знамён в этом году из бюджета было выделено более 5 млн руб. – примерно по миллиону на каждый. По проекту размер плит, которыми должны облицевать пилоны, должен быть 700х1000х30 мм. Однако подрядчик уже закупил материал меньшего размера и толщины. По факту это нарушение проекта. Но, по словам представителя подрядной организации, оговоренного проектом материала, не удалось найти. Между тем, специалисты считают, что при креплении плитка толщиной 20 мм может просто расколоться.
- Облицовку мемориала меняли примерно в 2012 году, до этого в 2008 году. То есть можно, конечно, с периодичностью раз в пять лет менять то, что можно было один раз сделать и на долгое время забыть, - считает руководитель регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников Александр Кожин.

Как сообщили в городской администрации, ремонтные работы должны завершиться к 7 августа. К сожалению, мнение авторитетных специалистов, вряд ли будет учтено, поскольку муниципальный контракт уже давно заключен, материал закуплен.

Авторы архитектурного ансамбля в Змиёвской балке раскритиковали ремонт мемориального комплекса

Одной из причин подобных разногласий, представители общественности считают отсутствие коллегиального органа, на котором бы обсуждались подобные проекты с участием специалистов.
- У нас насущно не хватает органа, каким в свое время был художественный и градостроительный советы. Они необходимы для того, чтобы обсуждать, коллегиально принимать какие-то решения. Давать советы, которые были бы полезны для тех, кто принимает решения на уровне города, области, - уверен Александр Кожин.

Авторы архитектурного ансамбля в Змиёвской балке раскритиковали ремонт мемориального комплексаАвторы архитектурного ансамбля в Змиёвской балке раскритиковали ремонт мемориального комплексаАвторы архитектурного ансамбля в Змиёвской балке раскритиковали ремонт мемориального комплексаАвторы архитектурного ансамбля в Змиёвской балке раскритиковали ремонт мемориального комплексаАвторы архитектурного ансамбля в Змиёвской балке раскритиковали ремонт мемориального комплексаАвторы архитектурного ансамбля в Змиёвской балке раскритиковали ремонт мемориального комплексаАвторы архитектурного ансамбля в Змиёвской балке раскритиковали ремонт мемориального комплексаАвторы архитектурного ансамбля в Змиёвской балке раскритиковали ремонт мемориального комплексаАвторы архитектурного ансамбля в Змиёвской балке раскритиковали ремонт мемориального комплексаАвторы архитектурного ансамбля в Змиёвской балке раскритиковали ремонт мемориального комплекса

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