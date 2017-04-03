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Автомобилиста, сбившего женщину с пятимесячным ребенком, осудят в Ростове

Автомобилиста, сбившего женщину с пятимесячным ребенком, осудят в Ростове

Прокуратурой Ворошиловского района Ростова утверждено обвинительное заключение по отношению к автомобилисту, сбившему женщину с пятимесячным ребенком. Молодая мать умерла в больнице через две недели после ДТП. Её сын получил серьезные травмы, но, к счастью, выжил.

Трагедия произошла днем 1 января. 33-летний Александр Раздоводин сел за руль автомобиля Фольксваген «Поло» пьяным. На перекрестке проспекта Космонавтов и бульвара Комарова мужчина, двигаясь на большой скорости, проехал на красный свет, и, не справившись с управлением, сбил 26-летнюю женщину с ребенком. Пьяный автомобилист скрылся с места ДТП. Полиция нашла его на следующий день.

Молодая мать получила тяжелейшие травмы и была доставлена в больницу №20 без сознания. Она впала в кому и скончалась через две недели, не приходя в сознание. Ребёнок, к счастью, остался жив.

Виновнику аварии предъявлено обвинение по статье ч. 4 ст. 264 Уголовного кодекса РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Ему грозит до семи лет лишения свободы.

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