Автомобилиста, сбившего женщину с пятимесячным ребенком, осудят в Ростове





Прокуратурой Ворошиловского района Ростова утверждено обвинительное заключение по отношению к автомобилисту, сбившему женщину с пятимесячным ребенком. Молодая мать умерла в больнице через две недели после ДТП. Её сын получил серьезные травмы, но, к счастью, выжил.



Трагедия произошла днем 1 января. 33-летний Александр Раздоводин сел за руль автомобиля Фольксваген «Поло» пьяным. На перекрестке проспекта Космонавтов и бульвара Комарова мужчина, двигаясь на большой скорости, проехал на красный свет, и, не справившись с управлением, сбил 26-летнюю женщину с ребенком. Пьяный автомобилист скрылся с места ДТП. Полиция нашла его на следующий день.



Молодая мать получила тяжелейшие травмы и была доставлена в больницу №20 без сознания. Она впала в кому и скончалась через две недели, не приходя в сознание. Ребёнок, к счастью, остался жив.



Виновнику аварии предъявлено обвинение по статье ч. 4 ст. 264 Уголовного кодекса РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Ему грозит до семи лет лишения свободы.