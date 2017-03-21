Авторизация

Регистрация
  • USD 57.64
  • EUR 62.27
Новости

Общество

0

Автомобили стоят в многокилометровой пробке из-за дыры на мосту Малиновского

Автомобили стоят в многокилометровой пробке из-за дыры на мосту Малиновского

Автомобили стоят в многокилометровой пробке из-за дыры на мосту Малиновского. Об этом утром 23 марта сообщили местные жители в социальных сетях.
- На нашем любимом горбатом мосту на Малиновского опять дырка, в том же месте! Второй шов в сторону Военведа,- рассказал один из водителей.

Сквозная яма на мосту образовалась чуть больше месяца назад, 16 февраля, и в течение дня ее заделали. Но «ремонт» продержался недолго.

Автомобили стоят в многокилометровой пробке из-за дыры на мосту Малиновского

По данным сервиса «Яндекс. Пробки», скорость движения автомобилей по проспекту Малиновского от улицы Гражданской до улицы Буровой не превышает 5-7 км/ч.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Присоединяйся! Будь с Rostov.ru всегда! Читай новости, где удобно!