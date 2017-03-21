Автомобили стоят в многокилометровой пробке из-за дыры на мосту Малиновского





Автомобили стоят в многокилометровой пробке из-за дыры на мосту Малиновского. Об этом утром 23 марта сообщили местные жители в социальных сетях.

- На нашем любимом горбатом мосту на Малиновского опять дырка, в том же месте! Второй шов в сторону Военведа,- рассказал один из водителей.



Сквозная яма на мосту образовалась чуть больше месяца назад, 16 февраля, и в течение дня ее заделали. Но «ремонт» продержался недолго.







По данным сервиса «Яндекс. Пробки», скорость движения автомобилей по проспекту Малиновского от улицы Гражданской до улицы Буровой не превышает 5-7 км/ч.