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Автомобили несколько часов стоят в пробке на северном подъезде к Ростову

Автомобили несколько часов стоят в пробке на северном подъезде к Ростову

Автомобили несколько часов стоят на северном подъезде к Ростову. Многокилометровый ряд машин растянулся от ТЦ «Мега» до посёлка Волна. Пробка возникла еще днем, и нормальное движение всё ещё не возобновилось.

По данным сервиса «Яндекс. Пробки», скорость движения автомобилей на участке не превышает 10 км/ч.

Напомним, 13 марта на выезде из Ростова начался капитальный ремонт дороги. Работы будут проводить до 1 июня, затем возобновят 10 сентября.

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