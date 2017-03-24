Автомобили несколько часов стоят в пробке на северном подъезде к Ростову





Автомобили несколько часов стоят на северном подъезде к Ростову. Многокилометровый ряд машин растянулся от ТЦ «Мега» до посёлка Волна. Пробка возникла еще днем, и нормальное движение всё ещё не возобновилось.



По данным сервиса «Яндекс. Пробки», скорость движения автомобилей на участке не превышает 10 км/ч.



Напомним, 13 марта на выезде из Ростова начался капитальный ремонт дороги. Работы будут проводить до 1 июня, затем возобновят 10 сентября.