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Автодорогу Ростов - Таганрог перекроют 30 апреля

Автодорогу Ростов - Таганрог перекроют 30 апреля
Автодорогу Ростов - Таганрог перекроют 30 апреля. Ограничение будет действовать с 5.00 до 18.00.

Как сообщает ФКУ Упрдор, движение транспорта прекратят не на весь день: будет 11 кратковременных перекрытий на 10 минут с интервалом в 50 минут.

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