Автобусы с неработающими валидаторами не будут выпускать на линию





Автобусы с неработающими валидаторами не будут выпускать на линию. Об этом сообщил глава администрации Ростова Виталий Кушнарев во время заседания городской коллегии.



Один из вопросов, рассмотренных во время совещания, касался городского транспорта. По словам главы, на совещании с участием представителей транспортных компаний было принято решение о сходе с линии транспортных средств в случае неисправности терминала безналичной оплаты проезда.

- Несмотря на принятые меры и наличие штрафных санкций, водители допускают самовольное выключение валидаторов. Мы не для этого вводили дифференцированный тариф и устанавливали разницу в цене за наличный и безналичный расчет, - подчеркнул Виталий Кушнарев.



Накануне заседания коллегии, 14 ноября, во второй половине дня была проведена внеплановая проверка транспортных средств на предмет работы этих устройств.

- Было проверено 94 автобуса. Проверка выявила только один неработающий валидатор компании ООО «Янтарь-1». В отношении предприятия будут применены соответствующие санкции. Эти рейды мы будем совершать регулярно. Наша задача – заставить предприятия выпускать на линию транспорт с работающей системой безналичной оплаты проезда, - добавил городской глава.



Ещё одна проблема, на которую часто жаловались ростовчане, - это длительное ожидание общественного транспорта. По словам Виталия Кушнарева, с 1 июня 2017 года произошло значительное снижение подвижного состава транспорта на регулярных маршрутах. Причиной тому стало новое требование законодательства, согласно которому предусмотрена административная ответственность за допуск к управлению транспортом шоферов, не имеющих российского национального водительского удостоверения. В связи с этим количество жалоб от пассажиров увеличилось на 30%.



Сотрудники департамента транспорта провели контроль работы общественного транспорта с применением системы ГЛОНАСС. В результате за июнь-август за недовыпуск подвижного состава на линию на перевозчиков наложены штрафы в размере 4 млн 289 тысяч рублей.

- Благодаря принятым мерам, на сегодняшний день удалось увеличить выпуск подвижного состава с 58 % до 80%, - отметил глава администрации.