Автобусы из Батайска будут следовать в Ростов по новой схеме



Фото: Ростовский Городской Транспорт

Автобусы из Батайска будут следовать в Ростов по новой схеме. Начиная со среды, 22 ноября, автобусы № 201 «Ростов – Батайск», № 203 «Ростов – Авиагородок» и № 205 «Ростов – РДВС» будут въезжать в донскую столицу по Ворошиловскому мосту, сообщает «Ростовский городской транспорт».



Далее транспорт будет двигаться по Ворошиловскому проспекту до площади Гагарина, затем разворачиваться на кольце и ехать в обратном направлении.



Схема движения транспорта из Западного Батайска – маршруты № 211 и № 212 не изменится. В Ростов они будут въезжать также по Темерницкому мосту и следовать до Главного Автовокзала.