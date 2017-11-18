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Автобусы из Батайска будут следовать в Ростов по новой схеме

Автобусы из Батайска будут следовать в Ростов по новой схеме
Фото: Ростовский Городской Транспорт
Автобусы из Батайска будут следовать в Ростов по новой схеме. Начиная со среды, 22 ноября, автобусы № 201 «Ростов – Батайск», № 203 «Ростов – Авиагородок» и № 205 «Ростов – РДВС» будут въезжать в донскую столицу по Ворошиловскому мосту, сообщает «Ростовский городской транспорт».

Далее транспорт будет двигаться по Ворошиловскому проспекту до площади Гагарина, затем разворачиваться на кольце и ехать в обратном направлении.

Схема движения транспорта из Западного Батайска – маршруты № 211 и № 212 не изменится. В Ростов они будут въезжать также по Темерницкому мосту и следовать до Главного Автовокзала.

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