Автобус Батайск - Ростов запустят через Ворошиловский проспект в 2019 году



Фото: Rostov-transport.info

Ещё один автобус, соединяющий Ростов и Батайск, запустят в 2019 году. Его маршрут будет пролегать через Ворошиловский проспект.



Об этом рассказал заместитель главы администрации Ростова по транспорту и дорожному хозяйству Евгений Лебедев на Совете Законодательного собрания Ростовской области.



Автобус будет доходить до площади Гагарина. В настоящее время идет процедура определения подрядчика, который будет обслуживать этот маршрут. Результаты конкурса подведут в начале 2019 года.