Авиацию и танки привлекут для реконструкции боёв на Миус-фронте





В Ростовской области пройдёт военно-историческая реконструкция боёв на южном направлении. Мероприятие будет посвящено 75-летию подвига на Миус-фронте.



Во время реконструкции воссоздадут действия Красной армии при прорыве глубокоэшелонированной системы обороны немецко-фашистских войск в августе 1943 года. По словам одного из организаторов, Виталия Маковецкого, предполагается участие от 250 до 300 представителей исторических клубов из девяти регионов России и ДНР. Кроме того, будет привлечена военная техника: несколько танков, два-три бронеавтомобиля, лёгкая авто- и мототехника и даже авиация.

- Один самолёт предоставит частный владелец из Азова. Ещё по двум сейчас ведутся переговоры с аэродромом в станице Ольгинской, - рассказал Виталий Маковецкий.



На месте боя будут возведены полевые сооружения линии обороны, узлы заграждений, ДОТы и ДЗОТы, полевой госпиталь.



Особенно зрелищной реконструкцию сделают пиротехники. На поле произведут около 60 взрывов разной мощности, от имитации минометных мин до работы дивизионной артиллерии.

- В том числе будут отражены действия 221-й стрелковой дивизии, которая 25-27 августа вела наступление по линии Политотдельское - Рясное - Новоазовск, тем самым окружив таганрогскую группировку немцев, - добавил Виталий Маковецкий.







Реконструкция пройдёт 26 августа в Матвеево-Курганском районе у балки Туркова, расположенной в одном километре восточнее села Рясное. Через балку Туркова пролегал путь 671-го стрелкового полка. Начало мероприятия - в 15:30. Оно продлится до 17 часов.



Добавим, что Миус-фронт надолго задержал продвижение Красной армии на южном направлении. Если Ростов-на-Дону был освобождён в феврале 1943 года, то Таганрог - только 30 августа того же года. Одновременно с этим Миус-фронт отвлёк на себя определённую часть сил вермахта, внеся свой вклад в общие успехи Красной армии на других направлениях.



Многие годы в отечественной истории и литературе сведения о миусских боях и всех понесённых на Миусе потерях скрывались, а значение Миус-фронта и подвиг бойцов, прошедших здесь, по их собственному признанию, «маленький Сталинград», оставались неизвестными. Между тем специалисты сопоставляют бои на Миус-фронте по своей значимости, кровопролитности и масштабам потерь с битвой на Курской дуге.