Астролог из Ростова рассказала, что ждёт каждый знак Зодиака на будущей неделе



Астрологи считают, что небесные тела могут рассказать о том, что нас ждёт не только в наступившем году, но и буквально каждый день. Астролог из Ростова Анна Давыдова подготовила для наших читателей астрологический прогноз на будущую неделю.



Специалист советует 21 января быть осторожнее. В этот день в 8:16 ожидается лунное затмение в знаке Льва. Представители этого знака, а также Водолеи, Тельцы и Скорпионы будут подвержены радикальным изменения в большей степени, чем остальные. Лучше не планировать на это время ничего важного. Если же изменения все-таки врываются в вашу жизнь, и их появление очень желанно, то пусть так и будет.



Лунное затмение больше влияет на прекрасную половину человечества. Смотреть на него нежелательно, так как его природа негативна. Отличной идеей станет избавиться от чего-то нежелательного. Женщинам нужно заранее составить список типа: потерять лишний вес, забыть о плохом настроении, перестать быть одинокой и прочее. В момент затмения список надо сжечь, представляя в голове то, от чего вы хотите избавиться. Влияние Луны будет длиться три дня и ощущается уже сегодня. Планирование серьёзных дел и мероприятий лучше отложить до четверга.



С понедельника по раннее утро среды земной спутник будет гостить у царственного Льва. У представителей этого знака будет приподнятое настроение, появится желание влюбиться, развлечься и устроить праздник. Можно записаться к парикмахеру и представить, как вместе с волосами с вас срезают все ненужное и старое. Поберегите спину и сердце, не проявляйте эгоизма.



С 4:19 по 6:22 в среду Луна будет находиться в состоянии «без курса». Это такой период времени, когда она не взаимодействует с планетами и звёздами. Тем, кто будет уже бодрствовать, стоит помнить, что дела могут пойти не по плану.



С 6:22 среды по 16:50 четверга Луна перейдёт в знак Девы. Указанное время стоит посвятить работе, оздоровлению, очистительным процедурам для тела и дома. Дева поможет избавиться от грязи и беспорядка. Не нужно проявлять критики к окружающим. Положение Луны в Деве может активизировать внимание к мелочам и ворчливость.



В переходном состоянии спутник окажется с 16:50 четверга по 7:02 пятницы. В это время планы могут нарушиться самым непредсказуемым образом – задержится транспорт или нужный человек не выйдет на связь. Однако, неожиданные изменения могут стать благоприятными. В итоге все получится лучше, чем ожидалось.



С пятницы по 8:21 воскресенья Луна заглянет в гости к Весам. Это парный знак, поэтому Анна советует назначить на это время свидание, помириться с любимыми. Весы обладают творческой природой, поэтому можно заняться чем-то креативным, посетить культурное мероприятие. Оперативные решения принимать будет сложно, так как на взвешивание всех «за» и «против» уйдёт много времени. Обратите внимание на состояние своих почек и кожи.



Стрельцам вместе с Львами и Овнами нужно ловить своё счастье в личной жизни. Фортуна окажется на вашей стороне, включая финансовые вопросы. Самые благоприятные планеты – Венера и Юпитер – будут гостить у Стрельца. Он привлечёт к себе благостные события, при этом не обойдёт вниманием и своих огненных товарищей.



Астролог, Васту и Аюрведа-консультант

Анна Давыдова

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