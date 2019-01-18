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Астролог из Ростова рассказала, что ждёт каждый знак Зодиака на будущей неделе

Астролог из Ростова рассказала, что ждёт каждый знак Зодиака на будущей неделе
Астрологи считают, что небесные тела могут рассказать о том, что нас ждёт не только в наступившем году, но и буквально каждый день. Астролог из Ростова Анна Давыдова подготовила для наших читателей астрологический прогноз на будущую неделю.

Специалист советует 21 января быть осторожнее. В этот день в 8:16 ожидается лунное затмение в знаке Льва. Представители этого знака, а также Водолеи, Тельцы и Скорпионы будут подвержены радикальным изменения в большей степени, чем остальные. Лучше не планировать на это время ничего важного. Если же изменения все-таки врываются в вашу жизнь, и их появление очень желанно, то пусть так и будет.

Лунное затмение больше влияет на прекрасную половину человечества. Смотреть на него нежелательно, так как его природа негативна. Отличной идеей станет избавиться от чего-то нежелательного. Женщинам нужно заранее составить список типа: потерять лишний вес, забыть о плохом настроении, перестать быть одинокой и прочее. В момент затмения список надо сжечь, представляя в голове то, от чего вы хотите избавиться. Влияние Луны будет длиться три дня и ощущается уже сегодня. Планирование серьёзных дел и мероприятий лучше отложить до четверга.

С понедельника по раннее утро среды земной спутник будет гостить у царственного Льва. У представителей этого знака будет приподнятое настроение, появится желание влюбиться, развлечься и устроить праздник. Можно записаться к парикмахеру и представить, как вместе с волосами с вас срезают все ненужное и старое. Поберегите спину и сердце, не проявляйте эгоизма.

С 4:19 по 6:22 в среду Луна будет находиться в состоянии «без курса». Это такой период времени, когда она не взаимодействует с планетами и звёздами. Тем, кто будет уже бодрствовать, стоит помнить, что дела могут пойти не по плану.

С 6:22 среды по 16:50 четверга Луна перейдёт в знак Девы. Указанное время стоит посвятить работе, оздоровлению, очистительным процедурам для тела и дома. Дева поможет избавиться от грязи и беспорядка. Не нужно проявлять критики к окружающим. Положение Луны в Деве может активизировать внимание к мелочам и ворчливость.

В переходном состоянии спутник окажется с 16:50 четверга по 7:02 пятницы. В это время планы могут нарушиться самым непредсказуемым образом – задержится транспорт или нужный человек не выйдет на связь. Однако, неожиданные изменения могут стать благоприятными. В итоге все получится лучше, чем ожидалось.

С пятницы по 8:21 воскресенья Луна заглянет в гости к Весам. Это парный знак, поэтому Анна советует назначить на это время свидание, помириться с любимыми. Весы обладают творческой природой, поэтому можно заняться чем-то креативным, посетить культурное мероприятие. Оперативные решения принимать будет сложно, так как на взвешивание всех «за» и «против» уйдёт много времени. Обратите внимание на состояние своих почек и кожи.

Стрельцам вместе с Львами и Овнами нужно ловить своё счастье в личной жизни. Фортуна окажется на вашей стороне, включая финансовые вопросы. Самые благоприятные планеты – Венера и Юпитер – будут гостить у Стрельца. Он привлечёт к себе благостные события, при этом не обойдёт вниманием и своих огненных товарищей.

Астролог, Васту и Аюрведа-консультант
Анна Давыдова
whatsapp, viber: 8-918-59-522-59,
www.zvezdadavyda.com.

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