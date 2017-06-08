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Асфальт на Семашко в Ростове опять смыло ливнем

Асфальт на Семашко в Ростове опять смыло ливнем
Асфальт в переулке Семашко в Ростове смыло ливнем. Инцидент произошел днем 10 июня в центре города.

На снимках видно, что жижу из песка и щебня унесло на Береговую. Кроме этого, произошел очередной провал асфальта. Между тем, провал на этом участке дороги случается далеко не первый раз. Так, в середине мая из-за проливного дождя на Семашко образовалась яма протяженностью 300 метров.

Рабочие устранили дефекты, однако дорожное покрытие снова смыло дождевой водой.
Асфальт на Семашко в Ростове опять смыло ливнем

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