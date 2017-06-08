Асфальт на Семашко в Ростове опять смыло ливнем



Асфальт в переулке Семашко в Ростове смыло ливнем. Инцидент произошел днем 10 июня в центре города.



На снимках видно, что жижу из песка и щебня унесло на Береговую. Кроме этого, произошел очередной провал асфальта. Между тем, провал на этом участке дороги случается далеко не первый раз. Так, в середине мая из-за проливного дождя на Семашко образовалась яма протяженностью 300 метров.



Рабочие устранили дефекты, однако дорожное покрытие снова смыло дождевой водой.

