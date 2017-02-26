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Асфальт на дорогах Ростова смывается дождём

Асфальт на дорогах Ростова смывается дождём

Асфальт на дорогах Ростова покрывается рябью мелких и не очень ям после каждого дождя. Это не раз подмечали автовладельцы. Таяние дорожного покрытия вместе со снегом также является одной из местных особенностей.

В этом легко убедиться, проехав по одному из самых распространённых городских маршрутов. После того как растаял снег и два дня шёл дождь, счёт ям и выбоин различного калибра на дорогах донской столицы идёт на тысячи. И речь идёт ни о каких-то второстепенных дорогах, закоулках, а о центральных городских магистралях, по которым чаще всего приходится передвигаться водителям, по которым ходит общественный транспорт.

Асфальт на дорогах Ростова смывается дождём

Rostov.ru провёл небольшой рейд по дорогам города и запечатлел многочисленные ямы на проезжей части. Маршрут проходил по наиболее востребованным улицам: Сарьяна, Социалистической, Багатяновскому спуску, Береговой, Театральной, Сиверса, проспектам 40-летия Победы, Стачки, Буденновскому, Профсоюзной, Кольцевой, Мадояна, Доватора, Змиевской балки, Нансена, Ленина, Стадионной, пер. Островского.

Ярче слов о ситуации на дорогах говорят фотографии. Десятки снимков демонстрируют плачевное состояние дорожных магистралей донской столицы. Несмотря на красноречивость кадров, к сожалению, их наглядность не может в полной мере передать ужасающее состояние дорог. Даже профессиональная камера не может зафиксировать волны на асфальте и изношенный до нижнего слоя асфальт.

Асфальт на дорогах Ростова смывается дождём

При этом в начале января городская администрация рапортовала о восстановлении дорожного покрытия на 49 улицах общей площадью 1182 кв.м. Работы по устранению дефектов дорожного покрытия в рамках гарантийных обязательств проводились на улицах: Вавилова, Армянской, Шоссейной, Текучева, Таганрогской, Доватора, Змеёвский проезд, Малиновского, Мадояна, проспектах Стачки, Королёва, Нагибина, Космонавтов и других.

Ранее, в октябре 2016 года «ремонтировался» центр города, дорожное покрытие меняли на Большой Садовой и еще восьми улицах. На улице Социалистической покрытие меняли в 2014 году.

Асфальт на дорогах Ростова смывается дождём

В середине сентября дорожники завершили ремонт путепроводов на улицах Малиновского и Зоологической. Тогда производилась полная замена асфальтобетонного покрытия с восстановлением защитного слоя бетона.

Стоит отметить, что только за лето 2016 года на ремонт дорог Ростова потратили 242 млн руб.! Ремонт проводился на участках улиц: Богатяновский спуск, Малюгина, Текучева, Закруткина, Суворова, пер. Островского, Социалистической и других.

Всего же в 2016 году на дорожную сферу из бюджетов всех уровней было выделено 6 млрд 268,8 млн руб. Из них 1,4 млрд руб. пошли на капитальный ремонт дорог, в наступившем году на эти цели планируется потратить сумму в два раза больше. Всего в 2017-м году на развитие дорожно-транспортной инфраструктуры из федерального и областного бюджетов будет выделено более 4 млрд 434 млн руб. Простому человеку трудно представить такой объём финансовых вливаний. Это колоссальные суммы! Выходит, что на ремонт и содержание дорог выделяются гигантские деньги, но почему же ростовчане день в день должны испытывать на прочность свои автомобили, объезжать многочисленные ямы, стоять в образовавшихся из-за «дырявых» дорог пробках?

Асфальт на дорогах Ростова смывается дождём

Стоит отметить, что значительная часть ямочного ремонта уже давно проводится в рамках гарантийных обязательств, то есть за счёт подрядчика. Куда же тогда деваются эти огромные день? Тают вместе со снегом и асфальтом на дорогах Ростова?

Исходя из выделяемых сумм, материалы, используемые в ремонте, должны быть наивысшего качества, а после ремонта дороги должны служить десятилетия, а не несколько месяцев. Но, как показывает практика, ростовские дороги – это бездна, в которой ежегодно пропадают миллиарды рублей налогоплательщиков.



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