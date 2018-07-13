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Армия саранчи атаковала Ростовскую область

Армия саранчи атаковала Ростовскую область
Армия саранчи атаковала Ростовскую область. Видео, наглядно демонстрирующее масштаб катастрофы, опубликовал в Сети житель Старочеркасска.

На кадрах видно, как тысячи насекомых перелетают с растения на растение. Они разлетаются по всему полю от малейшего шороха.

К слову, Россельхознадзор предупреждал жителей Ростовской области о распространении саранчи на территории региона. Главными районами распространения вредителей в ведомстве называли Боковский, Шолоховский и Верхнедонской районы.

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