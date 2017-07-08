Археологические раскопки в центре Ростова: фоторепортаж





В центре Ростова продолжаются археологические раскопки. Ученые работают на улице Станиславского на участке от переулка Островского до проспекта Буденновского, где расположен некрополь Темерницкого городища.







Большинство вещей, которые здесь удается найти, датируются первой половиной 20-го века.







Ранее археологи расчистили фундаменты нескольких домов конца 19 века. В одном из них хорошо сохранился кирпичный пол. Сами дома были разрушены во время бомбардировок центра Ростова в 1942 году.







Найденные предметы быта дают представление о быте жителей Ростова в предвоенные годы.









Среди находок масса интересных декоративных вещей. В руках у археолога два подсвечника с Томом Сойером и его подружкой Бекки Тэчер.







Ещё один редкий и занимательный предмет - четыре флакона для духов в металлической подставке импортного производства, предположительно, начала 20-го века.







На территории некрополя Темерницкого городища археологи обнаружили несколько захоронений первых веков. Большинство из них были разграблены ещё в древности.







Одна из могил, скорее всего, принадлежала ребенку. Там нашли маленькую керамическую чашку и мел. Ещё в одном захоронении находился конь.



