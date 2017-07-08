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Археологические раскопки в центре Ростова: фоторепортаж

Археологические раскопки в центре Ростова: фоторепортаж

В центре Ростова продолжаются археологические раскопки. Ученые работают на улице Станиславского на участке от переулка Островского до проспекта Буденновского, где расположен некрополь Темерницкого городища.

Археологические раскопки в центре Ростова: фоторепортаж

Большинство вещей, которые здесь удается найти, датируются первой половиной 20-го века.

Археологические раскопки в центре Ростова: фоторепортаж

Ранее археологи расчистили фундаменты нескольких домов конца 19 века. В одном из них хорошо сохранился кирпичный пол. Сами дома были разрушены во время бомбардировок центра Ростова в 1942 году.

Археологические раскопки в центре Ростова: фоторепортаж

Найденные предметы быта дают представление о быте жителей Ростова в предвоенные годы.


Археологические раскопки в центре Ростова: фоторепортаж

Среди находок масса интересных декоративных вещей. В руках у археолога два подсвечника с Томом Сойером и его подружкой Бекки Тэчер.

Археологические раскопки в центре Ростова: фоторепортаж

Ещё один редкий и занимательный предмет - четыре флакона для духов в металлической подставке импортного производства, предположительно, начала 20-го века.

Археологические раскопки в центре Ростова: фоторепортаж

На территории некрополя Темерницкого городища археологи обнаружили несколько захоронений первых веков. Большинство из них были разграблены ещё в древности.

Археологические раскопки в центре Ростова: фоторепортаж

Одна из могил, скорее всего, принадлежала ребенку. Там нашли маленькую керамическую чашку и мел. Ещё в одном захоронении находился конь.

Археологические раскопки в центре Ростова: фоторепортажАрхеологические раскопки в центре Ростова: фоторепортажАрхеологические раскопки в центре Ростова: фоторепортажАрхеологические раскопки в центре Ростова: фоторепортажАрхеологические раскопки в центре Ростова: фоторепортажАрхеологические раскопки в центре Ростова: фоторепортажАрхеологические раскопки в центре Ростова: фоторепортажАрхеологические раскопки в центре Ростова: фоторепортажАрхеологические раскопки в центре Ростова: фоторепортажАрхеологические раскопки в центре Ростова: фоторепортажАрхеологические раскопки в центре Ростова: фоторепортажАрхеологические раскопки в центре Ростова: фоторепортаж

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