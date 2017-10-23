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Археологи закончили работы на площади 5-го Донского корпуса в Ростове

Археологи закончили работы на площади 5-го Донского корпуса в Ростове

Археологи закончили работы на площади 5-го Донского корпуса в Ростове. Последний день раскопок на этом участке - 24 октября.

Масштабные археологические исследования на территории Темерницкого городища завершены. Раскопки начались здесь в конце июня. За это время учёные изучили десятки хозяйственных ям, остатки жилищ древнего народа, а также фортификационные укрепления городища. В ходе работ были обнаружены фрагменты керамической посуды и другие предметы быта меотов. Здесь же специалисты исследовали фундаменты домов конца 19 века, разрушенные во время бомбёжек в период Великой Отечественной войны.

По словам руководителя археологической экспедиции Александра Нечипорука, теперь работа специалистов будет сосредоточена на участке от проспекта Кировского до переулка Нахичеванского по улице Станиславского. На этой территории располагалась крепость Дмитрия Ростовского.

Раскопки на территории крепости проводились неоднократно, но она занимала достаточно большую площадь, поэтому ещё остались неисследованные участки. Ранее здесь были исследованы элементы фортификации - рвы и редуты, а также солдатская казарма и территория первого Покровского храма.

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